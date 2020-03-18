عميد بلدية تاجوراء يفرض حظر تجول اعتبارا من الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 11:43 مساء
عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية. (صفحته على فيسبوك)

أعلن عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من غد الخميس، على أن يسمح بالحركة فقط «في الطريق الساحلي والسريع وطريق الشط للمسافرين من وإلى طرابلس».

ويستثني من القرار الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية والإسعاف والدفاع المدني والطوارئ والسيارات الحكومية «العامة»، وأصحاب المهام والتكليفات الرسمية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة عميد البلدية بموقع «فيسبوك».

وقال عميد البلدية إن القرار أتُخذ باتفاق المجلس البلدي بالإجماع على ضرورة فرض حظر التجول، في ضوء «التسليم بتدهور القطاع الصحي، وتدني الخدمات الطبية والبطء الحاصل في الإجراءات الاحترازية الفعالة» ضد الوباء.

وطالب العميد المواطنين بالبدء في الحجر الصحي الوقائي الذاتي، وحظر التجول التطوعي للمصلحة العامة، كما طالب الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة والاحتياطات لمنع انتشار الوباء ومنها منع وحظر التجول.

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