مركز جمارك ميناء طبرق يتخذ تدابير وقائية لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الأربعاء 18 مارس 2020, 10:17 مساء
مدير مركز جمارك ميناء طبرق البحري عقيد محمد زايد. (الوسط)

أعلن مركز جمارك ميناء طبرق البحري اتخاذ عديد التدابير الاحترازية تجاه السفن والبواخر التجارية الوافدة إلى الميناء للوقاية من فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

وقال مدير مركز جمارك ميناء طبرق البحري، العقيد محمد زايد  لقناة «الوسط» الفضائية الأربعاء، إن «المركز شرع في تنفيذ خطة احترازية مكثفة من أهم نقاطها إرسال عناصر طبية للكشف على طواقم السفن إضافة لتوعية أفراد رقابة الجوازات بالميناء بالإجراءات اللازم اتخاذها احترازًا من كورونا».  

وأكد العقيد محمد زايد «استمرار الميناء في استقبال السفن التجارية من شتى بقاع العالم إلى حين صدور تعليمات من الجهات المسؤولة كمصلحة الجمارك أو إدارة الموانئ بإيقاف العمل».

تحسبا لـ«كورونا».. فحوصات طبية قبل دخول الناقلات ميناء البريقة 

وناشد مدير مركز جمارك ميناء طبرق البحري «تجار المدينة ضرورة استلام حاوياتهم وبضائعهم الموجودة في الميناء لعدم تكدس البضائع في الميناء، الذي يؤثر بدوره سلبًا علي سير العمل».

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