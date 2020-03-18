مدرسة ليبية في تركيا تبدأ بالتدريس عبر الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 09:04 مساء
شعار مدرسة الملك إدريس السنوسي الليبية بمدينة إسطنبول بدولة تركيا. (الإنترنت)

بدأت مدرسة «الملك إدريس السنوسي الليبية للتعليم الأساسي والثانوي» في مدينة إسطنبول بدولة تركيا تدريس تلاميذها عبر الإنترنت.

وقالت أستاذة اللغة الإنجليزية، فوزية العجيلي، لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، إن «إدارة المدرسة رأت أن تقوم بتدريس التلاميذ عبر الإنترنت من أجل أن لا يضيع عليهم العام الدراسي باعتبار أن العطلة مرتبطة بمدى انتهاء أزمة وباء كورونا، التي لا يعرف متى تنتهي بالضبط».

وأضافت: «قام كل مدرس بتسجيل الدروس، ومن ثم بثها للتلاميذ، كل حسب فصله وتخصصه».

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وأشارت الأستاذة فوزية العجيلي إلى أن مدرسة «الملك إدريس السنوسي الليبية للتعليم الأساسي والثانوي» في مدينة إسطنبول يدرس بها نحو 400 طالبًا وطالبة من أبناء الجالية الليبية بدولة تركيا.

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