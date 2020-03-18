إدارة «جادو العام» تطالب المواطنين بعدم التردد على مستشفى إلا للضرورة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 18 مارس 2020, 09:02 مساء
مستشفى جادو العام. (الإنترنت)

طالبت إدارة مستشفى جادو العام جميع المترددين على المستشفى بضرورة عدم التردد على المستشفى خلال هذه الفترة باستثناء الحالات العاجلة والحرجة كإجراءات احترازية ووقائية من فيروس «كورونا المستجد».

وأوضحت الإدارة عبر صفحة مستشفى جادو العام على «فيسبوك» أن العمل بالمستشفى سيكون في عيادة الطبيب العام وعيادة الأطفال وقسم النساء والولادة وقسمي الطوارئ والإسعاف والتحاليل، وذلك كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروسات، والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات للحد من احتمالية ظهور أية حالة من حالات الإصابة.

وقرر مستشفى جادو العام تأجيل مواعيد كل العمليات الجراحية غير المستعجلة، والإبقاء فقط على الحالات الحرجة والعاجلة وحالات عمليات النساء والولادة، إضافة إلى الاستمرار في تعقيم المستشفى كإجراء احترازي.

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