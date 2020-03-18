عميد بلدية مصراتة يقرر غلق عدد من الأسواق الشعبية خشية «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 07:36 مساء
شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر عميد بلدية مصراتة مصطفى عمر كرواد، اليوم الأربعاء، غلق عدد من الأسواق الشعبية بشكل موقت إلى حين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تسلل وانتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19».

وقالت بلدية مصراتة في بيان، إن هذا الإجراء يتماشى مع خطة حكومة الوفاق لمواجهة خطر انتشار الفيروس، التي من بينها إغلاق المقاهي والمطاعم والمتنزهات وغيرها من أماكن التجمعات.

اقرأ أيضًا بينها العزل المنزلي التلقائي.. بلدية مصراتة تعلن 4 إجراءات لمواجهة «كورونا»

ودعا البيان كافة الأجهزة الأمنية والرقابية والضبطية إلى اتخاذ ما من شأنه المتابعة وضبط المخالفات، واتخاذ ما يلزم حيالها حفاظًا على سلامة الجميع.

وأعلنت بلدية مصراتة، أمس الثلاثاء، جملة إجراءات احترازية؛ للوقاية من فيروس «كورونا»، من بينها دعوة كافة المواطنين العائدين حديثًا إلى اتباع العزل المنزلي التلقائي، ومطالبة أصحاب المهن والحرف بالالتزام بكل الاشتراطات والضوابط المهنية الوقائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: 25 مليون شخص في العالم معرضون لخسارة وظائفهم بسبب «كورونا»
دولى
توم هانكس يشارك الجمهور يومياته في الحجر الصحي
ثقافة وفن
«فرانس برس»: السعوديون على أعتاب مرحلة اقتصادية صعبة نتيجة انهيار أسعار النفط ...
اقتصاد
ترامب: ندرس خطة لإرسال شيكات إلى الأميركيين بقيمة 1000 دولار
اقتصاد
إصابة نجم كرة السلة الأميركي كيفين دورانت بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
إفراج صحي عن الوسيط الفرانكو جزائري في قضية «التمويل الليبي لحملة ساركوزي»
ليبيا
هذا ما نعرفه عن تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد
دولى
القنصل الليبي بتونس لـ«بوابة الوسط»: بدأنا إجراءات إعادة المواطنين العالقين
ليبيا
المسماري يدخل الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
السعودية تحظر الصلاة في المساجد لجميع الفروض باستثناء الحرمين الشريفين لمنع تفشي...
عربى
بوتين: ابتكار «روسي – ياباني» للكشف السريع عن فيروس كورونا في أبريل
دولى
تعرف على الإجابة: لماذا لن ينال «كورونا» من الخسائر المالية للدوري الليبي؟
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحليل نفسي لتهافت الناس لشراء ورق المرحاض