تكليف مدير جديد لأمن منفذ راس لانوف

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 18 مارس 2020, 07:27 مساء
العقيد محمود حمد بورعيبة المدير الجديد لمديرية أمن منفذ راس لانوف. (الإنترنت)

أصدر مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، العميد عثمان عبدالسلام علي، قرارًا بتكليف مدير أمن جديد لمنفذ راس لانوف (196 كلم غرب مدينة اجدابيا).

ونص قرار مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، العميد عثمان عبدالسلام علي، رقم (12) لسنة 2020، على تكليف العقيد محمود حمد بورعيبة مديرًا لمديرية أمن منفذ رأس لانوف.

وطالب القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، في مادته الثانية الجهات المختصة بتنفيذ والعمل به من تاريخ صدوره.

يشار إلى أن العقيد محمود حمد بورعيبة  كان يشغل منصب معاون مدير مديرية أمن منفذ البريقة البحري قبل تكليفه مديرًا لأمن منفذ رأس لانوف.

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