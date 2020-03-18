تدريب 20 عنصرا من مرافق بني وليد الطبية على نظام المعلومات الصحية المناطقي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 18 مارس 2020, 06:43 مساء
الدورة التدريبية لعناصر المرافق الطبية ببني وليد على نظام المعلومات الصحية المناطقي. (الإنترنت)

اختتمت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية حول «نظام المعلومات الصحية المناطقي»، التي أُقيمت تحت إشراف مركز التوثيق والمعلومات بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، واستهدفت 20 عنصرًا من المرافق الطبية في البلدية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن الدورة تستهدف رفع مستوى الخدمات الصحية على مستوى البلديات، وربط كافة المرافق الصحية والمستشفيات على مستوى الدولة بمنظومة واحدة.

وذكر أبوالنيران أن المستهدفين بالدورة تعرفوا على كيفية إدخال البيانات وتتبعها وإدراج المترددين على المرافق الصحية، وعدد الأطباء واحتياجاتهم؛ لتكون في منظومة رئيسية واحدة تحال إلى أصحاب القرار في الدولة بطريقة ذكية توضح الاحتياجات الطبية بشكل منظم.

وأضاف أبوالنيران أن هذه المنظومة ناجحة في عدد من دول العالم، وهي التجربة الأولى للقطاع الصحي في ليبيا وتستهدف نقل إدخال البيانات من المرحلة الورقية إلى المرحلة الذكية الإلكترونية، منوهًا إلى أنه سيجري العمل بها فور انتهاء إدخال كافة البيانات على مستوى البلديات.

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