باشاغا يتفقد شوارع طرابلس ويوزع كمامات طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 06:23 مساء
وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا يوزع كمامات طبية على سائقي المركبات، طرابلس، 18 مارس 2020 (فيسبوك).

تفقد وزير الداخلية المفوض، بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، عددا من شوارع وميادين طرابلس، منها ميدان الغزالة وسط العاصمة.

وجاءت الجولة التفقدية في أعقاب الانتشار الواسع لوباء فيروس كورونا المستجد في أكثر من مائة وخمسين دولة حول العالم، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على موقع فيسبوك.

اقرأ أيضا: لجنة أزمة في «داخلية الوفاق» للتصدي لفيروس كورونا

ووزع وزير الداخلية، خلال الجولة، الكمامات الطبية على عدد من سائقي المركبات الالية كخطوة احترازية ضد هذه الجائحة العالمية. ورافق الوزير عدد من منتسبي الإدارة العامة للمرور وعدد من مسؤولي مديرية امن طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توم هانكس يشارك الجمهور يومياته في الحجر الصحي
ثقافة وفن
«فرانس برس»: السعوديون على أعتاب مرحلة اقتصادية صعبة نتيجة انهيار أسعار النفط ...
اقتصاد
ترامب: ندرس خطة لإرسال شيكات إلى الأميركيين بقيمة 1000 دولار
اقتصاد
إصابة نجم كرة السلة الأميركي كيفين دورانت بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
إفراج صحي عن الوسيط الفرانكو جزائري في قضية «التمويل الليبي لحملة ساركوزي»
ليبيا
هذا ما نعرفه عن تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد
دولى
القنصل الليبي بتونس لـ«بوابة الوسط»: بدأنا إجراءات إعادة المواطنين العالقين
ليبيا
المسماري يدخل الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
السعودية تحظر الصلاة في المساجد لجميع الفروض باستثناء الحرمين الشريفين لمنع تفشي...
عربى
بوتين: ابتكار «روسي – ياباني» للكشف السريع عن فيروس كورونا في أبريل
دولى
تعرف على الإجابة: لماذا لن ينال «كورونا» من الخسائر المالية للدوري الليبي؟
رياضة محلية
رياض اللافي لـ«بوابة الوسط»: مؤيد في ليبيا وسط الأهل رغم «كورونا»
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة تزيد المناعة وتقويها