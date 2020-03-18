إجلاء الركاب الليبيين العالقين في مطار القاهرة الدولي

المسافرون الليبيون في الحافلة التي غادرت مصر اليوم الأربعاء. (السفارة الليبية بالقاهرة)

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة، اليوم الأربعاء، إجلاء الركاب الليبيين العالقين في مطار القاهرة الدولي، البالغ عددهم 65 مواطنًا ومواطنة كانوا في طريقهم إلى تونس جوًّا، مشيرة إلى أن السلطات التونسية رفضت استقبالهم.

وأشار القسم القنصلي بالسفارة إلى التواصل مع سلطات مطار القاهرة الدولي، والاتفاق مع شركة نقل بري لنقلهم، منوهًا إلى «تسفير كل العالقين في المطار برًّا إلى ليبيا، وتوفير مستلزمات التعقيم الشخصي»، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وبات وباء «كورونا» كلمة السر في مشكلة الليبيين العالقين في القاهرة، علاوة على تونس وتركيا خلال الـ48 ساعة الماضية على خلفية إغلاق تونس حدودها كإجراء احترازي لمنع تفشي الوباء، أو شروع أعداد من المواطنين المقيمين في تركيا في العودة إلى البلاد خوفًا من الوباء الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كـ«جائحة».

وتوقَّع الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي، في تصريحات سابقة، «استقطاع مبالغ مالية من ميزانية الطوارئ وإحالتها للقنصليات لتقديم المساعدة لليبيين العالقين في بعض الدول إلى حين تمكينهم من العودة لليبيا»،