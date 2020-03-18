لجنة مكافحة كورونا: نحذر من وقوع كارثة بشرية في ليبيا

رئيس وعضوا اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بالمؤتمر الصحفي.18 مارس 2020 (الوسط)

حذرت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا المشكلة من القيادة العامة للجيش الليبي، من وقوع «كارثة بشرية في ليبيا اذا لم يلزم المواطنون بيوتهم خلال هذه الفترة الى ان ينحسر الوباء في العالم»، مشيرة إلى أن تحذيراتها تنطلق من «اللامبالاة، والاستهزاء بالوباء من قبل المواطنين، و الازدحام الذي تشهده شوارع بنغازي يوميًّا، رغم التحذيرات».

وقالت رئيسة اللجنة الدكتورة فتحية العريبي في مفتتح المؤتمر الصحفي عن تشكيل اللجنة: «شُكلت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، وتكونت من مجموعة من الأطباء، والاستشاريين من ذوي الخبرة الواسعة، والكفاءة العالية في مجال مكافحة الأوبئة، و خلال 48 ساعة من تشكيل اللجنة وضعت خطة وقائية، وفقا لمعايير دولية وضعتها منظمة الصحة العالمية، و تم إنشاء فرق استجابة سريعة، و فرق رصد و تم توفير ثلاثة أجهزة للكشف عن الوباء».

فيما لفت نائب رئيس اللجنة والناطق باسمها الدكتور أحمد الحاسي إلى أن الخطة «تتكون من خمس نقاط للتعامل، أولها التعامل مع الفيروس قبل دخوله، و أثناء تفشي الفيروس، والحجر الصحي، و تجهيز المستشفيات»، مؤكدًا «الآن لم تسجل حالات في ليبيا، و نبه إلى أن ذلك لا يعطينا الإحساس بالأمان فالفيروس منتشر في العالم أجمع، و نحن جزء من العالم».

وشدد الحاسي على «ضرورة أن يظل المواطنون في بيوتهم، وخاصة من ظهرت عليه بعض الأعراض وأن يعتزل أهله و يرتدي أسباب الوقاية، ولو الحالة تطورت عليه التوجه إلى المستشفى، حيث تم تخصيص مستشفى للحالات المرضية الطارئة، والحالات الحرجة، وهو مستشفى الصدرية».

وكشف الحاسي قائلا: للـ«الأمانة والشفافية أن المستشفى، غير مستعد أن يدخل حالة مرضية حرجة لأن تجهيز العناية الفائقة، لم يكتمل بعد، وباقي الأشياء اللوجستية التي لابد من توفيرها للطبيب، غير موجودة، ونحن وضعنا خطة ورفعناها لأعلى سلطة في الدولة».

ونوه الدكتور الحاسي إلى أن «القوات المسلحة وعلى رأسها المشير خليفة بلقاسم حفتر أصدر قرارين مهمين أولهما إنشاء المستشفى العسكري الميداني في قاعدة بنينا، وهو تحت الإنشاء و العمل فيه على قدم و ساق، و ثانيهما هو تجهيز مستشفى الهواري لغرف العناية التي ستحتوي على 33 سريرا للإنعاش، و 100 سرير للحالات غير الطارئة لكن ذلك قد يستغرق أياما».

وأضاف الحاسي بان «اهم انجاز قامت به اللجنة خلال 48 ساعة هو توفير ثلاثة أجهزة تشخيص حالات كورونا يعملن بكفاءة، فنحن بفضل هذه الأجهزة سنختصر الوقت في التشخيص، و معرفة الإصابات مبكرا».

وحذر الحاسي من أن «أنه إذا لم يلتزم المواطن بالمكوث ببيته سوف تقوم اللجنة بالتوصية تحيلها لأعلى سلطة في الدولة بوقف التجول بجميع أنحاء ليبيا إلى الانتهاء، و السيطرة على هذا الوباء»، لافتًا من أنه «إذا أردنا أن ننجح في احتواء هذا المرض، وبكل بساطة نرجو من إخوتنا أن يلزموا بيوتهم و لا يخرجوا إلا للضرورة».

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وفي ختام المؤتمر قال استشاري امراض الباطنة و الأمراض المعدية أحمد بالقاسم: «أحب أن أتحدث عن الحالات و كيفية تشخصيها لابد أن يتم التشخيص بدقة لحالات مثل الكورونا التي تتشابه أعراضها مع أعراض البرد العادي، و نحن نركز بجدية على دور التثقيف و التوعية لدى المواطن وهذا شيء ضروري وسوف يتم التوصل مع الناس عن طريق الراديو و التلفزيون، و مواقع التواصل الاجتماعي».