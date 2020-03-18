لجنة أزمة في «داخلية الوفاق» للتصدي لفيروس كورونا

وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)

عقدت لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية، بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً لاتخاذ جملة من الإجراءات الاستباقية للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد.

وجاء الاجتماع في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في عمل الوحدات العامة وغيرها للتصدي للوباء، بحسب ما نشرته صفحة وزارة الداخلية على موقع فيسبوك.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة أزمة برئاسة أمين الصندوق وعضوية عدد من الأطباء ورؤساء مكاتب بالصندوق، ومندوبين عن مديريات الأمن والإدارات بالوزارة.

مهام اللجنة

ومن المقرر أن تتولى اللجنة توفير المنظفات والمعقمات والأدوية اللازمة لتطهير المؤسسات التابعة للإدارات والمديريات، وإنشاء غرفة مشتركة للتواصل مع المؤسسات التابعة للوزارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية والإرشاد، وطباعة المناشير الصحية للتوعية والوقاية.

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كما تشمل اختصاصات اللجنة، متابعة الإصابات التي قد تلحق بمنتسبي الوزارة والمساهمة في تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وكذلك التواصل مع اللجان المشكلة بالوزارة مع وزارة الصحة لمتابعة آخر المستجدات حول هذا الوباء.