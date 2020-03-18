رسالة تطمين جديدة من مركز مكافحة الأمراض: لا إصابات بـ«كورونا».. وتنسيق مع البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 03:01 مساء
مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض د. بدر الدين النجار يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولي البلديات اليوم الأربعاء. (فيسبوك)

جدد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض د. بدر الدين النجار تطمين المواطنين بعدم تسجيل حالات مؤكدة حتى الآن بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد. 

وأوضح خلال اجتماع مع عمداء البلديات التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء «طريقة عمل المركز في تلقي بلاغات الاشتباه وكيفية التعامل معها من قبل شبكة الرصد والتقصي وفرق الاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض»، حسب الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وترأس وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد الهيثم الأربعاء الاجتماع، الذي عقد للاطلاع على خطة الطوارئ التي أعدها المركز للعمل بها بالطريقة الفنية داخل البلديات، تقليلا لخطر «كورونا».

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وأكد النجار في رسالة إلى عمداء البلديات «أهمية التنسيق بين المركز الوطني والبلديات والالتزام بتنفيذ خطط المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مجابهة المرض باعتباره الجهة الفنية التي تتعامل مع حالات الطوارئ، لنجاح خطة الإستجابة الوطنية لمجابهة خطر إنتشار الفيروس»

وناقش الاجتماع سبل حل مكافحة العراقيل التي تواجه عمل البلديات من قبل وزارة الصحة، من حيث تجهيز الامكانيات اللازمة لعمل الكوادر الطبية والطبية المساعدة، وعمل فرق الطوارئ داخل كل بلدية.

وتشهد البلاد إجراءات احترازية واسعة تحسبا لفيروس «كورونا» الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كـ«جائحة»، وتسبب في وفاة وإصابة الآلاف في مختلف أنحاء العالم.

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