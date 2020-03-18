مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية تغلق الحدود مع 4 دول

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 02:46 مساء
الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية إغلاق الحدود الليبية مع عدد من دول الجوار، وهي: السودان وتشاد والنيجر والجزائر، بداية من اليوم الأربعاء حتى إشعار آخر.

وحذرت المجموعة المخالفين بتوقيع أشد العقوبات الصارمة، مضيفة: على الجميع التقيد بهذا القرار الذي يشمل المناطق الادارية الواقعة تحت نطاق مجموع المناطق العسكرية الجنوبية، وهي: منطقة مرزق العسكرية، وأوباري غات العسكرية، ومنطقة الكفرة العسكرية، حسبما جاء في صفحة الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم. 

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وشكلت هذه المجموعة في سبتمبر 2018 بناء على قرار من قوات القيادة العامة، برئاسة آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة. وحدد القرار مهام المجموعة في تأمين مناطق الجنوب الغربي، والقضاء على العصابات المسلحة والمجموعات الإرهابية والمرتزقة والظواهر السلبية من تهريب وتجارة المخدرات والأسلحة والبشر.

وتعمل أجهزة ومؤسسات عديدة في ليبيا على منع وصول فيروس كورونا إلى البلاد والوقاية منهم، مع تفشي الوباء في أغلب دول العالم.

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