ضبط 20 مهاجرا غير شرعي غرب مدينة أجدابيا

عدد من المهاجرين المضبوطين في أجدابيا. (الإنترنت).

أعلنت إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى في مدينة أجدابيا ضبط 20 مهاجرا غير شرعي يحملون جنسيات دول أفريقية في المنطقة الممتدة بين مدينتي أجدابيا وسرت.

وتمكنت الدوريات والتمركزات الأمنية التي تقوم بها إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى المستمرة بين مدينتي أجدابيا وسرت من ضبط المهاجرين غير الشرعيين، قبل محاولتهم دخول المناطق المجاورة لمدينتي أجدابيا وسرت، حسب بيان لصفحة إدارة الدعم بالمنطقة الوسطى على موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الإدارة أنه بعد عملية ضبطهم اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة وجرى نقلهم إلى مركز الإيواء في مدينة بنغازي,

وتشمل الخطة الأمنية في المنطقة الوسطى ضبط عمليات تهريب الوقود والتأكد من صلاحية الأدوية والمواد الغذائية كإجراء احترازي لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المدن والمناطق الليبية.