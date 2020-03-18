«بركان الغضب»: عين زارة تتعرض إلى قصف بالهاون

آثار دمار جراء قصف في منطقة سوق الجمعة، 13 مارس 2020، (بركان الغضب)

قالت عملية «بركان الغضب» إن قوات القيادة العامة «قصفت منطقة عين زارة بالهاون»، صباح اليوم الأربعاء.

ونوهت بأن الأمر يعد «خرقا» لمبادرات وقف إطلاق النار، وآخرها دعوة بعثة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين إلى وقف القتال لمواجهة فيروس «كورونا» في ليبيا، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من الخبر من مصدر مستقل.

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وكانت تسع دول والاتحاد الأوروبي دعت جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى وقف القتال لمواجهة فيروس «كورونا»، وتشمل الدعوة وقف نقل جميع المعدات العسكرية والمقاتلين إلى ليبيا لتمكين السلطات المحلية من مواجهة الفيروس.