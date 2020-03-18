«داخلية الوفاق» تنفي فرض حظر تجول

تعقيم شارع خال من المارة في تاجوراء، 17 مارس 2020 (الإنترنت).

نفلت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق فرض حظر تجول من الرابعة مساء إلى السابعة صباحا كإجراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وقالت الوزارة إن الأخـبار الـمتداولة عـبر مـواقع الـتواصل الاجـتماعي بـشأن فـرض الحـظر عـارية عـن الـصحة, ولـم يـصدر بـشأن هـذا الـموضوع أي تـعليمات حـتي الآن.

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ودعت الـوزارة المواطنين بـالابـتعاد عـن أماكن الـتجمعات للوقاية من الفيروس.

كانت حكومة الوفاق قررت إغلاق جميع المنافذ البرية والجوية بداية من الإثنين الماضي لمدة ثلاثة أسابيع، كما أوقفت الدراسة بالمدارس العامة والخاصة والمعاهد والجامعات لمدة أسبوعين تحسبا للفيروس.

وأوقفت الحكومة كذلك الأنشطة الثقافية والرياضية كافة، وقررت إغلاق صالات الأفراح التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة، مع استمرار عمل المقاهي والمطاعم حتى الساعة الرابعة مساءً فقط ،بشرط أن تتوافر فيها معايير عالية من الإجراءات الوقائية.