«داخلية الوفاق» تتهم هيئة الاستثمار العسكري بنقل سوريين قد يكونون مصابين بـ«كورونا» إلى ليبيا

شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق. (الإنترنت).

اتهمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق «هيئة الاستثمار العسكري» بتسيير رحلات من دمشق عليها سوريون قد يكونون مصابين بفيروس كورونا المستجد أو قادمين من مناطق موبوءة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن الرحلات الجوية بين بنغازي ودمشق، والتي تسيرها الهيئة عبر شركة «أجحنة الشام» لا تزال مستمرة من دون موافقة مصلحة الجوازات، مطالبة البعثة الأممية وفريق العقوبات التابع لمجلس الأمن بتوثيق هذه الأفعال، حسب البيان المنشور على صفحة الوزارة بموقع فيسبوك.

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كما اتهمت الوزارة الشركة بالقيام بأنشطة تجارية مشبوهة في بنغازي تحت غطاء الرحلات الجوية، مضيفة أن الشركة مدرجة على لوائح عقوبات وزارة جوية من سورية إلى بنغازي بشكل غير قانوني، معتبرة أن ذلك يمكن أن يتسبب في كارثة صحية، «لكون من يصلون إلى بنغازي سوريين مختلطين بالإيرانيين في دمشق».

وأشارت إلى أن الشركة موضوعة على لائحة العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مطالبة المصارف في المنطقة الشرقية بعدم التعامل مع الشركة.