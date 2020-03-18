تراجع الدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 11:47 صباحا

سجل سعر صرف الدولار تراجعا مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الأربعاء.

وتراجع سعر صرف العملة الأميركية بفارق 5 قروش، مسجلا 4.77 دينار، مقابل 4.82 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانخفض اليورو إلى 5.20 دينار مقارنة بـ5.27 دينار أمس بفارق 7 قروش، فيما هبط الجنيه الإسترليني إلى 5.66 دينار مقابل 5.75 دينار أمس، بفارق 9 قروش في السوق الموازية.

وبفارق قرش واحد، كان تراجع الليرة التركية 0.74 دينار مقابل 0.75 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 1.65 دينار ليبي مقابل 1.66 دينار ليبي أمس.

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