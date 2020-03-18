حملة أمنية في تاجوراء لمتابعة تنفيذ إجراءات الوقاية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 11:37 صباحا
مقهى خالف القرارات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، 17 مارس 2020، (داخلية الوفاق)

نفذت دوريات أمنية في تاجوراء حملة تفتيشية موسعة داخل البلدية؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

واستهدفت المحال التجارية والمخابز والمقاهي والمختبرات الطبية وصالونات الحلاقة وصالات المناسبات، كما أقفلت بالشمع الأحمر الجهات المخالفة لشروط السلامة العامة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

شارك في الحملة فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء رفقة جهاز الحرس البلدي.، حيث أغلقت أمس عددا من المقاهي في تاجوراء، التي لم تستجب للتعليمات الصادرة بشأن الإقفال.

والأحد الماضي، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع عدد من مسؤولي حكومة الوفاق لبحث كيفية مواجهة فيروس «كورونا»، إذ اعتمدت الخطة المعدة سلفا للتصدي للفيروس، وتشمل: تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي بمختلف المناطق، إضافة للمتابعة الدقيقة للمستجدات محليا ودوليا، كما قال المكتب الإعلامي للمجلس إن الاجتماع انتهى إلى جملة من النتائج ستعلن لاحقا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هذا ما نعرفه عن تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد
دولى
المسماري يدخل الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
السعودية تحظر الصلاة في المساجد لجميع الفروض باستثناء الحرمين الشريفين لمنع تفشي...
عربى
بوتين: ابتكار «روسي – ياباني» للكشف السريع عن فيروس كورونا في أبريل
دولى
رياض اللافي لـ«بوابة الوسط»: مؤيد في ليبيا وسط الأهل رغم «كورونا»
رياضة محلية
بعد قرار «أوقاف الموقتة» .. الثني يقرر غلق المساجد
ليبيا
مصدر مالي: بعض بنود الترتيبات المالية 2020 مازالت قيد المناقشة
ليبيا
الصين تختبر أول لقاح ضد فيروس «كورونا»
دولى
بكين تعلن استياءها من وصف ترامب كورونا بـ«الفيروس الصيني»
دولى
الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
ثقافة وفن
ماذا قال الرئيس الأميركي عن اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»؟
دولى
شركات الطيران الأميركية تعتبر فيروس كورونا «أسوأ من 11 سبتمبر» وتطالب بمساعدات
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوفيد 19».. ناقل العدوى الفائق وهم أم واقع؟ وماذا فعلت «المريضة 31»؟