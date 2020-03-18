ضبط فواكه فاسدة خلال حملة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 11:00 صباحا
ضبط فواكه فاسدة عبر أفراد مشاركين في الحملة الوطنية للأمن الغذائي، 17 مارس 2020، (أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط كميات من الفواكه الفاسدة في العاصمة عبر الحملة الوطنية للأمن الغذائي.

واستهدفت الحملة أمس الثلاثاء، مراكز بيع السلع الغذائية، حيث ضبطت أغذية احتوت على سموم فطرية، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بالصور: ضبط أغذية منتهية الصلاحية في أسواق غريان

ودعت المديرية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإعلانات التسويقية المخفضة لأسعار السلع؛ لأنها قد تخفي وراءها المرض، مؤكدة أهمية الوعي الصحي والغذائي.

يذكر أن الحملة أطلقت بمشاركة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وجهاز الحرس البلدي، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

فواكه فاسدة عثر عليها بمعرفة الحملة
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