انقطاع الكهرباء بمنطقتي العزيزية والمرقب بعد سرقة 3550 متر أسلاك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 01:38 صباحا
شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن منازل بمنطقتي العزيزية والمرقب مساء الثلاثاء، بعد سرقة «مجموعة خارجة عن القانون» 3550 متر أسلاك.

وأوضحت الشركة في بيان، إن مجهولين اعتدوا على خط المشتل بدائرة توزيع العزيزية بإدارة توزيع الجفارة وسرقوا أسلاك ضغط عالي تقدر بمسافة 3200 متر، ما أدى إلى فصل التغذية عن 40 محولًا وانقطاع التيار الكهربائي على بعض منازل المواطنين بالمنطقة.

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كما تم الاعتداء على خط شرق العلوص بدائرة توزيع قصر خيار بإدارة توزيع المرقب، حيث وسرق مجهولين أسلاك ضغط منخفض تقدر بمسافة 350 مترًا ما تسبب في فقد التغذية عن أحد المحولات الذي يغذي بعض منازل المواطنين بالمنطقة، حسب البيان.

ودعت الشركة العامة للكهرباء المسؤولين إلى التدخل للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر «على نمط حياة السكان وترفع قيمة التكاليف المادية التي تتكبدها الشركة».

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