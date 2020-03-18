«تعليم الوفاق» تطالب الطلاب والموظفين بالملحقيات الأكاديمية بالخارج بعدم العودة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة

شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

طالب مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، من الملحقين الأكاديميين بالسفارات الليبية بالخارج إبلاغ الطلبة الليبيين والموظفين بالملحقيات الأكاديمية بعدم العودة إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة بما لا يقل عن ثلاثة أسابيع.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن هذا الإجراء يأتي في إطار التدابير الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد.

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وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أعلنت الجمعة الماضية، تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، الأساسية و الثانوية و الجامعية، اعتبارا من الأحد، كإجراء احترازي ضمن حزمة إجراءات تتخذها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشرعت الوزارة الثلاثاء بالتعاون مع قناة «ليبيا الأحرار» في تصوير الدروس التعليمية باستوديو الوزارة بمنطقة الهاني بطرابلس، وذلك في إطار خطتها لإيجاد بدائل لعملية التعليم المباشر، من خلال تسجيل وبث الدروس لمختلف مراحل التعليم عبر القنوات التلفزيونية وتوفير منصات تعليمية على شبكة الإنترنت.