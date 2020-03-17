ديوان المحاسبة يعلن خطته للوقاية من فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 11:56 مساء
رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك. (الإنترنت)

أصدر رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس، خالد شكشك، عدة إجراءات لحماية العاملين بالديوان ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية بما ينعكس على تحسين بيئة العمل والحد من انتشار العدوى والأوبئة داخلها.

وتستهدف الخطة تعقيم المقرات والمباني وتطهيرها بشكل كامل عن طريق فريق طبي متخصص تشرف عليه وحدة الرعاية الصحية بالديوان، إلى جانب تثبيت ماكينات جل التعقيم بممرات الديوان، وإلزام شركة الخدمات المنظفة بالمبنى بتطهير ومسح المقابض والمصاعد والسلالم والممرات وأسطح المكاتب بشكل يومي، وذلك حسب بيان لديوان المحاسبة.

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وخاطب الديوان فروعها بضرورة التواصل مع مراكز الخدمات الصحية بالمنطقة، ودعمهم لتحقيق أعلى استفادة ممكنة، واتباع خطى الإدارة العامة في تعقيم وتطهير المبنى والتنظيف اليومي.

كما تهتم الخطة التي شكل شكشك فريق عمل يشرف على تنفيذ الخطة وتطبيقها، برفع مستوى الوعي لدى الموظف عن طريق نشر «بروموهات ومقاطع فيديو، وصور توعوية» يعدها مكتب الإعلام بالديوان.

كما شملت حزمة إجراءات على مستوى الوظيفة تتمثل في تقليص عدد الموظفين بما يضمن تقليل الاختلاط واستمرارية عمل كل إدارة على النحو المطلوب، إلى جانب الحد من الاجتماعات والتجمعات واستبدال ذلك بالوسائل الإلكترونية الحديثة.
علاوة على إيقاف تثبيت الحضور والانصراف بآلية البصمة، واستبدالها بسجلات الحضور والانصراف على أن يكون لكل موظف قلم شخصي، وكذلك التقليل من استقبال الضيوف والمراجعين قدر الإمكان، وعدم مباشرة أي موظف كان خارج البلاد مهام وظيفته إلا بعد إتمام 14 يومًا.

إلى جانب دعوة الموظفين إلى الذهاب لوحدة الرعاية الصحية عند ظهور أي أعراض، وكذلك حث الموظفين على اقتناء معقم شخصي.

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