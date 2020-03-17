القنصل الليبي بتونس لـ«بوابة الوسط»: بدأنا إجراءات إعادة المواطنين العالقين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 11:07 مساء
القنصل الليبي بتونس، فاضل القريو. (بوابة الوسط)

أكد القنصل الليبي بتونس، فاضل القريو، اليوم الثلاثاء، أن القنصلية بدأت في إجراءات نقل المواطنين العالقين في تونس؛ بسبب مخاوف من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف القريو في تصريح إلى «بوابة الوسط » أن القنصلية الليبية في تونس وفرت حافلات لإعادة المواطنين إلى ليبيا بعد إجراء الاختبارات الطبية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.

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وقررت الحكومة التونسية مساء الإثنين إغلاق الحدود الجوية والبرية للبلاد بعد يومًا فحسب من إغلاق الحدود البحرية، ضمن إجراءات احترازية تهدف لمنع تفشي فيروس «كورونا» في البلاد بعدما سجلت حتى أمس 24 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

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