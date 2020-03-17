المجلس البلدي يطلق حملة لتعقيم أحياء وأسواق بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 17 مارس 2020, 09:46 مساء
حملة الرش لتعقيم الأحياء والأسواق ببني وليد. (الإنترنت)

أطلق المجلس البلدي بني وليد، مساء اليوم الثلاثاء، حملة رش ببعض المبيدات لتعقيم أحياء وأسواق المدينة بعد الإعلان عن حالة الطوارئ القصوى واتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، لـ«بوابة الوسط» إن عملية الرش والتطهير تأتي ضمن خطة الوقاية المعلن عنها عن طريق لجنة الطوارئ بالبلدية للحفاظ على أمن المواطن وصحته.

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وأضاف الساعدي أن الحملة الرش والتعقيم سوف تستمر لعدة أيام وتشمل كافة الشوارع والأحياء والمرافق والقطاعات العامة والأسواق والحدائق في المدينة.

ودعا الساعدي جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية حفاظا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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