الثني يؤكد ضرورة «تفعيل قرار نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي»

الثني مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط في بنغازي المبروك سلطان، 17 مارس 2020 (الحكومة الموقتة)

أكد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، «ضرورة تفعيل قرار نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني اليوم مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط في بنغازي المبروك سلطان، بحسب بيان للحكومة الموقتة اليوم.

وشدد الثني على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي، «صادرا تعليماته بضرورة تذليل كافة الصعاب وحلحلة كافة المشاكل لتفعيل ذلك بشكل عاجل».

مؤسسة النفط: 3.276 مليار دولار خسائر إقفالات النفط

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الإثنين، أن خسائر إقفالات المنشآت النفطية وصلت إلى 3.276 مليار دولار، بعدما هبط إنتاج الخام إلى 91 ألفًا و108 براميل يوميًّا، أمس الأحد.

ودعت المؤسسة، في بيان اليوم، المسؤولين عن الإقفال إلى الرفع الفوري للحصار المفروض، وتجنيب حياة العاملين بقطاع النفط والمواطنين مزيدًا من المعاناة فوق معاناتهم المستمرة، كما دعت باقي أجهزة الدولة إلى «المحافظة على ما تبقى من احتياطات مالية وتقليل مصاريفهم أيضًا».