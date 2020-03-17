«الحكم المحلي» تعتمد الاتصال الإلكتروني بديلا عن المراجعات الشخصية لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 08:21 مساء
صورة تعبيرية عن فيروس كورونا المستجد.

قررت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، اليوم السبت، الحد من المراجعين في الإدارات العامة، وقصر التواصل مع الإدارات عبر وسائل الاتصال الإلكتروني الخاص بديلًا عن المراجعات الشخصية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الهادفة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وطالبت الوزارة في بيان، كافة موظفيها باتباع التعليمات الصادرة وفق ما نص عليه المنشور رقم «2» لعام 2020 الصادر عن المجلس الرئاسي بشأن الخطوات الاحترازية في عمل الوحدات الإدارية العامة للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

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ونص المنشور رقم «2» لعام 2020 الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على إلزام الموظفين بالاستفادة من إجازاتهم السنوية، وتفعيل نظام العمل التناوبي بحيث يقتصر العمل اليومي على أقل عدد من الموظفين للحفاظ على سلامة المواطنين من الفيروس، إلى جانب إيقاف العمل بجهاز قارئ البصمة الآلي موقتًا واستبداله بسجلات الحضور والانصراف.

كما نص على تعقيم المقرات الإدارية ومنع التناوب على استخدام الآلات والأدوات المشتركة والتقليل من استخدام وسائل النقل الجماعي، والحد من عدد المراجعين في الإدارات العامة وغيرها في أضيق نطاق ممكن وتفضيل استخدام وسائل الاتصال الالكترونية بديلا عن المراجعات الشخصية.

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