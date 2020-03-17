باشاغا يتفق مع مسؤولي «إيرباص» على التعاقد لشراء مروحيات حديثة لوزارة الداخلية

باشاغا على متن إحدى المروحيات بمصنع «إيرباص» في باريس. (حساب وزير الداخلية الليبي على تويتر)

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا إنه اتفق مع مسؤولي شركة «إيرباص» خلال زيارته لفرنسا، على التعاقد لشراء مجموعة من المروحيات الحديثة لدعم القوة العمومية للوزارة، وفق ما نشره عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الثلاثاء.

وقال باشاغا في تغريدة له «قمنا خلال زيارتنا لشركة إيرباص بفحص أحدث أنواع الطائرات التي تستخدمها أجهزة الشرطة المتقدمة في العالم، واتفقنا على التعاقد لشراء مجموعة من الطائرات المروحية الحديثة من نوع إيرباص 135 وإيرباص 145 لتضاف إلى القوة التشغيلية العمومية الخاصة بوزارة الداخلية بليبيا».

وأضافت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع باشاغا مع مسؤولي شركة إيرباص لصناعة الطائرات يأتي ضمن سلسلة اجتماعات ولقاءات يقوم بها وزير الداخلية المفوض والوفد المرافق له لجمهورية فرنسا، مشيرة إلى أن الاجتماع جرى أمس الإثنين.

وأوضحت الوزارة أن باشاغا أستمع من مسؤولي «إيرباص» لشروح وافية حول صناعة الطائرات خلال اجتماع موسع عقد بمقر الشركة، حيث قام بزيارة لمصنع الشركة المتخصصة في صناعة هذه الطائرات.

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وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة «تأتي في إطار السعي الدؤوب» لباشاغا «من أجل تطوير قدرات رجال الأمن للقيام بواجباتهم الأمنية على أكمل وجه».

كانت الوزارة أعلنت أمس أن باشاغا بحث مع عدد من المسؤولين بالقطاع الفرنسي المتخصص في الأمن المدني «الدفاع المدني»، كيفية إقامة المستشفيات الميدانية في مجال الكوارث الطبيعية، واستمع إلى شروح حول كيفية وتنظيم واستخدام معدات الحماية المدنية.