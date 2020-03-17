الحويج يسلم عقيلة صالح مشروع تعديل قانون العمل السياسي والقنصلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 06:07 مساء
المستشار عقيلة صالح مع وزير الخارجية بالحكومة الموقتة، عبدالهادي الحويج, 16 مارس 2020 (مجلس النواب)

تسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، اليوم الثلاثاء، مشروع تعديل قانون العمل الدبلوماسي والقنصلي من وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة، الدكتور عبدالهادي الحويج.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، إن الحويج سلم صالح، إحالة رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني لمشروع القانون.

وأوضح الصافي أن صالح بحث مع الحويج آخر الملاحظات الموضوعة على مشروع تعديل القانون، على اعتبار أنه معمول به منذ نحو 20 عاما، في الوقت الذي أكد فيه الحويج أن القانون بحاجة للتطوير آخذين بعين الاعتبار ملاحظات الخبراء.

وبحسب بيان مجلس النواب اليوم، تأتي الخطوة تمهيدا لطرح المشروع على أعضاء المجلس للتصويت عليه.

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