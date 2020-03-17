استئناف العمل بوحدة التصوير «البزتروني المقطعي» بمستشفي طرابلس الجامعي بعد توقف 5 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 05:28 مساء
مستشفى طرابلس الجامعي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس قسم الطب النووي بالمستشفى الجامعي طرابلس الدكتور مصباح الصغير مصباح، عن استئناف العمل في وحدة التصوير «البزتروني المقطعي»، التشخيصي لمرضى الأورام، بعد توقف لمدة خمسة سنوات في خطوة يهدف من خلالها لتخفيف العبء على المواطنين خاصة أنهم يتوجهون للتصوير خارج البلاد والتي تصل تكلفتها قرابة 3 آلاف دينار.

وأكد مصباح في بيان للمستشفى اليوم، أهمية القسم في تصوير وتشخيص ومتابعة الحالات المرضية باستخدام النظائر المشعة لمتابعة الاستجابة لعلاج الأورام وتشخيصها، موضحاً أن قسم الطب النووي الوحيد في ليبيا وموجه للمرضى من كل المناطق،وكان يقدم الخدمة الطبية قبل توقفه لأكثر من 4 آلاف حالة في العام، حسب الإحصائيات المعدة بالخصوص.

مدير مستشفى طرابلس الجامعي: لم نسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا

ولفت مصباح، إلى أن القسم كان يعالج مرضى الغدة الدرقية باستخدام «اليود المشع»، والغدة الحميدة الناتجة عن الزيادة في الإفرازات، ومتوقف في الوقت الحالي لعدم توفر النظائر المشعة التي تستورد من الخارج وعدم هبوط الطائرات الأجنبية في المطارات الليبية، موضحاً بأن القسم تتبعه وحدة التصوير المقطعي PET CT، والمعجل النووي الحلقي الذي ينتج النظائر المشعة اللازمة للتصوير المقطعي سايكلوترون، ويعتبر من الأجهزة المتطورة على مستوى العالم.

فيما اعتبر المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور نبيل العجيلي، استئناف العمل بالقسم في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، إنجازا كبيرا للمرضى المترددين على أقسام الأورام بالمستشفى، موضحا أن المعجل الحلقي ينتج النظائر المشعة اللازمة للتصوير المقطعي، ويمكنه تشغيل عدد من أجهزة التصوير المقطعي «البوزيتروني» في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رياض اللافي لـ«بوابة الوسط»: مؤيد في ليبيا وسط الأهل رغم «كورونا»
رياضة محلية
الصين تختبر أول لقاح ضد فيروس «كورونا»
دولى
بكين تعلن استياءها من وصف ترامب كورونا بـ«الفيروس الصيني»
دولى
الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
ثقافة وفن
ماذا قال الرئيس الأميركي عن اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»؟
دولى
شركات الطيران الأميركية تعتبر فيروس كورونا «أسوأ من 11 سبتمبر» وتطالب بمساعدات
اقتصاد
منظمة الصحة: فيروس كورونا «أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا»
دولى
سيالة: طلبنا مساعدة طبية من الصين لمواجهة «كورونا»
ليبيا
علماء الفيروسات في هولندا يحققون اكتشافا واعدا
علوم وتكنولوجيا
وفاة الدبلوماسي الليبي ضو سويدان
ليبيا
من الموانئ والشركات إلى المساجد والسجون.. إجراءات ليبية متزايدة للوقاية من ...
ليبيا
قضية فساد: ملك إسبانيا يتخلى عن ميراث والده
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوفيد 19».. ناقل العدوى الفائق وهم أم واقع؟ وماذا فعلت «المريضة 31»؟