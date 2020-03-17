استئناف العمل بوحدة التصوير «البزتروني المقطعي» بمستشفي طرابلس الجامعي بعد توقف 5 سنوات

مستشفى طرابلس الجامعي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس قسم الطب النووي بالمستشفى الجامعي طرابلس الدكتور مصباح الصغير مصباح، عن استئناف العمل في وحدة التصوير «البزتروني المقطعي»، التشخيصي لمرضى الأورام، بعد توقف لمدة خمسة سنوات في خطوة يهدف من خلالها لتخفيف العبء على المواطنين خاصة أنهم يتوجهون للتصوير خارج البلاد والتي تصل تكلفتها قرابة 3 آلاف دينار.

وأكد مصباح في بيان للمستشفى اليوم، أهمية القسم في تصوير وتشخيص ومتابعة الحالات المرضية باستخدام النظائر المشعة لمتابعة الاستجابة لعلاج الأورام وتشخيصها، موضحاً أن قسم الطب النووي الوحيد في ليبيا وموجه للمرضى من كل المناطق،وكان يقدم الخدمة الطبية قبل توقفه لأكثر من 4 آلاف حالة في العام، حسب الإحصائيات المعدة بالخصوص.

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ولفت مصباح، إلى أن القسم كان يعالج مرضى الغدة الدرقية باستخدام «اليود المشع»، والغدة الحميدة الناتجة عن الزيادة في الإفرازات، ومتوقف في الوقت الحالي لعدم توفر النظائر المشعة التي تستورد من الخارج وعدم هبوط الطائرات الأجنبية في المطارات الليبية، موضحاً بأن القسم تتبعه وحدة التصوير المقطعي PET CT، والمعجل النووي الحلقي الذي ينتج النظائر المشعة اللازمة للتصوير المقطعي سايكلوترون، ويعتبر من الأجهزة المتطورة على مستوى العالم.

فيما اعتبر المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور نبيل العجيلي، استئناف العمل بالقسم في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، إنجازا كبيرا للمرضى المترددين على أقسام الأورام بالمستشفى، موضحا أن المعجل الحلقي ينتج النظائر المشعة اللازمة للتصوير المقطعي، ويمكنه تشغيل عدد من أجهزة التصوير المقطعي «البوزيتروني» في ليبيا.