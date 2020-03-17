«خارجية الوفاق»: الاستعانة بـ«ميزانية الطوارئ» لحل مشكلة الليبيين العالقين ببعض الدول

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 04:17 مساء
مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس. (بوابة الوسط)

قال الناطق باسم وزارة خارجية حكومة الوفاق محمد القبلاوي إن لجنة شكلت من قبل وزارات الخارجية والصحة والداخلية والمالية وديوان المحاسبة بالتعاون مع المصرف المركزي ستتولى تحديد قيمة الأموال التي ستحال للقنصليات لحل مشكلة الليبيين العالقين في بعض الدول.

وتوقع القبلاوي في تصريح لقناة «wtv» «استقطاع مبالغ مالية من ميزانية الطوارئ وأحالتها للقنصليات لتقديم المساعدة لليبيين العالقين في بعض الدول إلى حين تمكينهم من العودة لليبيا». وأشار إلى أن «وزارة الخارجية تتابع في الإجراءات التي ستتخذها اللجنة لتقوم بتنفيذها ومعالجة مشاكل الليبيين العالقين بالخارج».

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وأكد أن السفارات والقنصليات الليبية في الخارج ستستمر في تقديم المساعدة لكل الليبيين العالقين حتى في حالة عدم تمكن شركات الطيران من برمجة رحلات أعادتهم إلى ليبيا. وأوضح أن السفارات والقنصليات الليبية في الخارجة ستكون ملتزمة في تقديم كل المساعدات لليبيين العالقين وتوفير المساكن اللائقة بهم إلى حين انتهاء أزمة فيروس «كورونا».

وهناك أكثر من 90 ليبيًّا عالقين في الأراضي التونسية يريدون العودة، بينهم طلبة وآخرون أكملوا علاجهم بالمستشفيات والمصحات التونسية، وشكلت القنصلية الليبية في تونس، لجنة دائمة في مطار تونس قرطاج الدولي بمقر مكتب خطوط البراق لمساعدة الليبيين العالقين هناك، فيما بدأ الترتيب لإقامة الليبيين العالقين في إسطنبول بأحد الفنادق.

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