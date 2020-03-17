الغرفة الليبية - المصرية للتجارة والصناعة تبحث مشكلة «تكدس البضائع في منفذ امساعد الحدودي»

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الثلاثاء 17 مارس 2020, 12:04 مساء

عقدت الغرفة الليبية - المصرية للتجارة والصناعة والزراعة اجتماعًا موسعًا ضم مديري المصارف في طبرق، إضافة لمديرية أمن طبرق ومسؤولي قطاعات الصحة والرقابة على الأغذية ومديرية جمارك البطنان ومجموعة من رؤوس الأموال في المدينة.

وقال رئيس الغرفة التجارية طبرق محمد المبري، لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء، إن الاجتماع «ناقش مشكلة تكدس البضائع في منفذ امساعد الحدودي جراء عدم امتلاك المنفذ لحجر صحي مجهز بالإمكانات اللازمة لفحص البضائع الواردة للبلاد، وهذا قد يسبب نقصًا حادًّا في البضائع في السوق المحلية».

وأضاف: «ناقشنا كيفية تسيير العمل الاقتصادي في ظل انتشار فيروس كورونا في البلدان المجاورة كمصر وتونس، وبحث كيفية توفير السلع الغذائية من دولة مصر في ظل قرب حلول شهر رمضان المبارك».

وأشار المبري إلى أن «النقاش تركز حول أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الجهات المسؤولة عن المنافذ بالدرجة الأولى كالحجر الصحي والرقابة على الأغذية».  

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يذكر أن وزير الداخلية بالحكومة الموقتة أصدر قراره بإغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية احترازًا من دخول حالات «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد» للبلاد ابتداءً من الخميس المقبل.

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