عقد انتخابات «المحامين» في المنطقة الجنوبية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 17 مارس 2020, 02:45 مساء
صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة المحامين بالمنطقة الجنوبية في سبها، 17 مارس 2020، (بوابة الوسط)

عُـقدت انتخابات النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بالمنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بمدينة سبها، داخل قاعة المحكمة الجزئية.

وقال رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في سبها، أحمد الشيخ لـ«بوابة الوسط»، إن عدد الناخبين 76 محاميًا، وعدد القوائم أربع، كما يتنافس 12 مرشحًا على قوائم النقابة العامة وممثل النقابة الفرعية، ووكيل النقابة العامة والنقيب.

وأوضح أبوبكر الغصني، عضو التجمع بفزان إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تراقب هذه الانتخابات لـ«بوابة الوسط»، أن العملية جرت بشكل جيد من حيث وجود أعضاء اللجنة وأدوات الاقتراع والمراقبين والإعلاميين، إلى جانب الأمن، مع حضور وكيل لكل مرشح.

يشار أن عملية الانتخابات لنقابة المحامين والنقابات الفرعية انطلقت اليوم على مستوى ليبيا فى ثماني لجان انتخابية وهي طبرق وبنغازي ومصراتة، إلى جانب الخمس وطرابلس والزاوية وغريان وسبها.

إحدى المحاميات تدلي بصوتها
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