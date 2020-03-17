الترتيب لإقامة الليبيين العالقين في إسطنبول بأحد الفنادق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 01:15 مساء
طابور من الليبيين العالقين في إسطنبول داخل القنصلية، 16 مارس 2020، (خارجية الوفاق)

رتبت القنصلية الليبية في إسطنبول إقامة الليبيين العالقين هناك في أحد الفنادق.

وبدأت القنصلية صباح اليوم الثلاثاء، استقبالهم وتسلم جوازات سفرهم والتذاكر، حسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويقبع أكثر من 500 مسافر ليبي في مطار إسطنبول، منذ ظهر أمس الأحد في انتظار أن تقوم شركتا الخطوط الليبية والأجنحة بنقلهم إلى ليبيا.

وقال المسافر الدكتور خالد الحراري لـ«بوابة الوسط»، «الناس عالقة في مطار تركيا منذ ظهر اليوم وكان من المفترض أن تقلع طائرة الخطوط الليبية على تمام الساعة الثالثة ظهرا إلا أنها لم تأت إلى الآن العاشرة ليلا بتوقيت تركيا».

ولفت الحراري إلى أن سبب زحام المسافرين الليبيين هو «خوفهم من فيروس كورونا ومحاولتهم العودة بشكل مفاجئ، ما جعل عدد الراغبين في العودة يبلغ أكثر من 420 شخصا تقريبا».

وفي سياق متصل، شكلت القنصلية الليبية في تونس اليوم، لجنة دائمة في مطار تونس قرطاج الدولي بمقر مكتب خطوط البراق لمساعدة أكثر من 90 ليبيًّا عالقين في الأراضي التونسية يريدون العودة، بينهم طلبة وآخرون أكملوا علاجهم بالمستشفيات والمصحات التونسية.

العالقون يسجلون بجوازات السفر والتذاكر
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