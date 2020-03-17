باشاغا يجتمع بمسؤولي «إيرباص» في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 12:37 مساء
وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا يستمع لشرح أحد المسؤولين بشركة «إيرباص» حول صناعة الطائرات. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن الوزير فتحي باشا اجتمع مع مسؤولي شركة «إيرباص» الفرنسية لصناعة الطائرات.

وذكرت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أن «الوزير استمع لشروح وافية من المسؤولين بالشركة حول صناعة الطائرات خلال اجتماع موسع عُـقد بمقرها، وزار مصنع الشركة المتخصصة في صناعة هذه الطائرات.

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وأشارت إلى أن «هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير قدرات رجال الأمن للقيام بواجباتهم الأمنية على أكمل وجه»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويجري باشاغا زيارة إلى فرنسا، التقى خلالها عددًا من المسؤولين بالقطاع الفرنسي المتخصص في الأمن المدني «الدفاع المدني»، وبحث كيفية إقامة المستشفيات الميدانية في مجال الكوارث الطبيعية.

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