«داخلية الوفاق» تفعل فرقا لمتابعة تنفيذ إجراءات مواجهة «كورونا»

اجتماع إدارة التفتيش بوزار الداخلية في حكومة الوفاق لمناقشة تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا، 16 مارس 2020، (داخلية الوفاق)

فعَّلت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الفرق التابعة للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة من أجل متابعة أداء كافة مكونات الوزارة في سياق تنفيذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك خلال اجتماع إدارة التفتيش، الذي أكد ضرورة التزام رؤساء الأقسام والمكاتب بإتباع الإجراءات الوقائية داخل مقر الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة أثناء الدوام الرسمي للعمل، مع توفير كافة المستلزمات الوقائية للأعضاء العاملين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

كما وجه مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة العميد المهدي أبو سنينة خلال الإجتماع بمنح إجازات عارضة لبعض العاملين بالإدارة وتقليص التواجد الجماعي، بما لا يتعارض مع أداء العمل والمصلحة العامة.

وأمس الإثنين، أكدت حكومة الوفاق خلو ليبيا من الفيروس، وعدم تسجيل أية إصابات بالفيروس حتى الآن، منوهة باستمرار العمل بمنفذي وزان ورأس اجدير الحدوديين مع تونس للسماح بعودة المواطنين الليبيين العالقين على الحدود.