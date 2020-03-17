الأرصاد: تقلبات جوية واضطراب حالة البحر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 10:24 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب البلاد بتقلبات جوية نتيجة لإمتداد لمنخفض صحراوى جنوب شرق الجزائر مصحوب برياح نشطة تكون مثيرة للأتربة والغبار على المناطق المفتوحة خاصة هذا اليوم تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة، قد تسبب فى هبوط الرؤية الأفقية.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى «تأثر مناطق الساحل خاصة الساحل الشرقى برياح شمالية الشرقية قوية تسبب فى اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج على طول الساحل».

ومن المتوقع تكاثر السحب على مناطق الجنوب الغربى خاصة غدامس – الحمادة وغات، مع احتمال هطول أمطار خفيفة، وتشمل الأمطار المتفرقة بعض مناطق الشمال الغربي الليلة وغدا قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق.

أما درجات الحرارة المتوقع تسجيلها اليوم على المناطق الساحلية تتراوح بين 16 و24 درجة مئوية، بينما تكون على باقى المناطق 26 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

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