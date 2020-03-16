مؤسسة النفط: 3.276 مليار دولار خسائر إقفالات النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 11:22 مساء
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن خسائر إقفالات المنشآت النفطية وصلت إلى 3.276 مليار دولار، بعدما هبط إنتاج الخام إلى 91 ألفا و108 براميل يوميا، أمس الأحد.

ودعت المؤسسة، في بيان اليوم، المسؤولين عن الإقفال إلى الرفع الفوري للحصار المفروض، وتجنيب حياة العاملين بقطاع النفط والمواطنين مزيدا من المعاناة فوق معاناتهم المستمرة، كما دعت باقي أجهزة الدولة إلى «المحافظة على ما تبقى من احتياطيات مالية وتقليل مصاريفهم أيضا».

مؤسسة النفط: 3.08 مليار دولار خسائر الإقفالات

وأوضحت المؤسسة أن ناقلة بنزين قامت بالتفريغ أمس الأحد، في ميناء بنغازي، فيما يتوقع وصول ناقلة بنزين أخرى اليوم إلى الميناء، ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية بالوقود مباشرة من بنغازي.

وبحسب المؤسسة، لا تزال مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية، تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.

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