أكثر من 90 ليبيًا يريدون العودة عالقون في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 08:24 مساء

يعاني أكثر من 90 مواطنا ليبيًا، عالقين في الأراضي التونسية، يريدون العودة بينهم طلبة وأخرون أكملوا علاجهم بالمستشفيات والمصحات التونسية.

وقال أحد المسافرين العالقين لـ«بوابة الوسط» الإثنين إن «سفير ليبيا في تونس اجتمع بعدد من المواطنين الراغبين في العودة الى ليبيا، ووعدنا ان يقوم إما بتأجير طائرة والعودة بنا او حجز فندق لنا إلى تنتهي هذه الازمة».

يذكر أن حكومة الوفاق، أكدت الإثنين استمرار العمل بمنفذي وزان ورأس جدير الحدوديين مع تونس للسماح بعودة المواطنين الليبيين العالقين على الحدود، بحسب ما نشرته إدارة الإعلام برئاسة الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزراء المفوضون بالخارجية، محمد سيالة، والصحة الدكتور احميد بن عمر، والمواصلات المهندس ميلاد معتوق، ووكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، مساء اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس رئاسة الوزراء.

أكثر من 500 مسافر ليبي عالقون بمطار إسطنبول

وأكد وزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق «البدء في إغلاق المطارات الجوية والبرية اعتبارا من اليوم الاثنين 16 مارس 2020، وإيقاف الرحلات الجوية من وإلى المطارات الليبية بناء على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي، باستثناء الإسعاف الطائر، والوفود الرسمية، والنقل الداخلي للمسافرين، والشحن الجوي للبضائع، واستمرار العمل بالمنافذ البحرية برسو السفن المحملة بالبضائع وإتباع إجراءات السلامة الصحية من قبل فرق الرصد التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

علماء الفيروسات في هولندا يحققون اكتشافا واعدا
علوم وتكنولوجيا
وفاة الدبلوماسي الليبي ضو سويدان
ليبيا
قضية فساد: ملك إسبانيا يتخلى عن ميراث والده
منوعات
مسؤول فرنسي: الوضع جراء فيروس كورونا في فرنسا مقلق جدا ويتدهور بسرعة كبيرة
دولى
فوضى في مطارات أميركية نتيجة فحوص «كورونا» للعائدين من أوروبا
اقتصاد
رئيس تشاد: بلقنة ليبيا خطر نشهد حدوثه
ليبيا
«يويفا» يدرس كيفية استكمال الدوريات الأوروبية المؤجلة
رياضة عالمية
الحسم الثلاثاء.. «يويفا» يطرح خطة لاستكمال دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
إيطاليا: 368 وفاة جديدة بكورونا في عدد قياسي خلال 24 ساعة
دولى
لمواجهة «كورونا».. كريستيانو رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات مجانية
رياضة عالمية
«يونيسف»: خمسة ملايين طفل ولدوا أثناء النزاع في سورية ومليون في دول الجوار
دولى
ليبيا تواجه «كوفيد 19»: وقف الدراسة وإغلاق المنافذ ومنع التجمعات وتخصيص نصف ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

غضب في ألمانيا ضد مطامع ترامب للسيطرة على لقاح لعلاج «كورونا المستجد»