«تعليم الوفاق» تبحث بث دروس تعليمية عبر التلفزيون

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 08:21 مساء
اجتماع وكيل وزارة التعليم مع ممثلي قناة خاصة وشركة اتصالات. (وزارة التعليم)

عقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة، اليوم الاثنين، اجتماع مع ممثلي إحدى القنوات الفضائية الخاصة وشركة المدار الجديد لخدمات الهاتف المحمول (حكومية) لبحث إمكانية بث دورس تعليمية عبر التلفيزيون لطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن جمعة عقد بديوان الوزارة اجتماع مع ممثلين عن قناة «ليبيا الأحرار» (خاصة) وشركة «المدار الجديد» لخدمات الهاتف المحمول، بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وأوضحت وزارة التعليم أن الاجتماع بحث «سبل الشراكة والتعاون بين الوزارة وقناة ليبيا الأحرار وشركة المدار الجديد في تسجيل وبث دروس تعليمية للطلاب بمختلف مراحل التعليم وتدشين منصات تعليمية».

وأعرب جمعة خلال الاجتماع عن ترحيب الوزارة «بالمبادرات المقدمة من جميع القنوات الفضائية الليبية للمشاركة والتعاون مع الوزارة في تسجيل وبث الدروس التعليمية للطلاب بمختلف المراحل التعليمية».

وثمن جمعة خلال الاجتماع «جهود القنوات المبادرة لخدمة أبنائنا التلاميذ والطلاب في ظل الظروف الراهنة»، مؤكداً أن الوزارة «تعمل في خطوط متوازية من خلال تسجيل وبث دروس تعليمية للطلاب بمختلف مراحل التعليم وتدشين منصات تعليمية لضمان استكمال تحصيلهم العلمي».

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