«مطارات الموقتة» تعلن إيقاف جميع الرحلات الجوية اعتبارا من الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 07:30 مساء
شعار مصلحة المطارات بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: صفحة المصلحة على فيسبوك)

أعلنت مصلحة المطارات التابعة للهيئة العامة للمواصلات بالحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، عن إيقاف الرحلات من جميع المطارات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020 ولمدة ثلاثة أسابيع في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».

وقالت المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنه «تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا (COVID-19) .. نفيدكم بأنه سيتم إيقاف الرحلات من جميع المطارات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020 م على تمام الساعة (00:00) لمدة ثلاثة أسابيع»

واستثنت مصلحة المطارات بالحكومة الموقتة: الرحلات الداخلية، ورحلات الإسعاف الطائر، ورحلات الوفود الرسمية، وطائرات الشحن الجوي. آملا من المسافرين تفهم الموقف.

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وأمس الأحد أعلنت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني ذات الإجراء في إطار خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

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