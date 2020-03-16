المشير حفتر يصدرا قرارا بشكيل لجنتين لمكافحة «كورونا»

المشير خليفة حفتر. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، قرار بتشكيل لجانين لمكافحة وباء «كورونا»، الأولى تحت مسمى اللجنة العليا، والثانية تحت مسمى اللجنة الطبية الاستشارية وفق قرار القيادة العامة رقم (127) لسنة 2020 الذي نشره الناطق باسم القيادة اللواء أحمد المسماري عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح قرار القيادة في ديباجته أن تشكيل اللجان يأتي «نظرا لما يشكله وباء كورونا من خطر محدق يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات الطارئة واللازمة للوقاية منه ومكافحته وفقا للمعايير الدولية».

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة عليا «تسمى (اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا) تتولى بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء مهام توفير كافة المستلزمات والاحتياجات الفنية والطبية والأمنية اللازمة لعمل اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا والوقاية منه».

ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تشكل (اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا) المنشأة بموجب أحكام هذا القرار برئاسة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبدالرازق الناظوري وعضوية كلا من: وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم أبوشناف، ووزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية الدكتورة فتحية العريبي».

كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن «تشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة طبية استشارية تتولى مهام الإشراف على تشخيص الحالات المشتبه بتعرضها للإصابة وعزلها وعلاجها كما توكل لها الاختصاصات التالية:

1- الإشراف والرقابة على الدواء والمستحضرات الطبية والصحية والصيدلانية والتجهيزات والمستلزمات والمستهلكات الصحية وضبط تداول كل منتج له علاقة بوباء كورونا.

2- وضع ومراقبة تطبيق معايير الغذاء ومياه الشرب وسلامة البيئة بما يعزز الصحة العامة للسكان.

3- متابعة مراكز الأبحاث والدراسات العلمية الدولية والاستعانة بها في كل ما يتعلق بمكافحة وباء كورونا.

4- توفير مخابر فنية تقوم بإجراء الفحوص والكشف المبكر عن وباء كورونا.

5- رفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وحسب المادة الرابعة من القرار فإن اللجنة الطبية الاستشارية المشكلة بموجب المادة الثالثة من القرار تتكون من: الدكتورة فتحية سعيد العريبي (ريئسا)، والاستاذ الدكتور أحمد فرج الحاسي (نائبا للرئيس والناطق الرسمي)، وعضوية كل من الدكتور رفيق رمضان المهدوي، والدكتور حمزة عمران الترهوني، والدكتور أحمد بالقاسم الحداد، والدكتور أحمد محمد الأوجلي، والدكتور منير صالح الجغداف، والدكتورة آمال عبدالحميد الفاخري، والدكتور وائل على الهواري، والدكتور حسين علي محمود العوامي، والاستاذ إبراهيم صالح الفرجاني.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري عبر صفحته على «فيسبوك» أن اللجنة «باشرت أعمالها فورا بوضع خطة عمل وتشكيل فرق فنية للتعامل مع الوباء وتدعوا اللجنة المواطنين إلى التقيد التام بالتعليمات الصادرة عنها لمواجهة الوباء».