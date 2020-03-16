وزارة العدل «تباشر» بصيانة محكمة ونيابة تاورغاء

باشرت وزارة العدل بحكومة الوفاق، صيانة محكمة ونيابة تاورغاء، مشيرة إلى أن البدء في اعمال الصيانة داخل المبنى بالكامل.

وأوضحت الوزارة عبر منشور بصفحتها على «فيسبوك» الأثنين هذه الخطوة تأتي «سعياً منها لتطوير البنية التحتية لمؤسساتها العدلية وتوفير البيئة المناسبة للسادة أعضاء وموظفي الهيئات القضائية لانجاز اعمالهم المنوطة بهم».

ولفتت الوزارة إلى أن ادارة التخطيط بالوزارة «باشرت في صيانة محكمة ونيابة تاورغاء، عقد رقم 2019/19 والبدء في اعمال الصيانة داخل المبنى بالكامل، وجار العمل في المشروع حسب البنود الفنية المتبعة بالخصوص».

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يذكر أن البعثة الأممية قالت في مطلع ديسمبر الماضي إن عودة نازحي تاورغاء المهجرين قسراً منذ سنة 2011، إلى مدينتهم في تزايد مستمر «رغم الصعوبات الكثيرة وشح الحد الأدنى من ضروريات الحياة وشبه انعدام البنية التحتية»، لافتة إلى أن عدد العائلات التي عادت حتى الآن وصل إلى نحو 550 عائلة، بما في ذلك 540 طالبا وطالبة يتلقون تعليمهم الآن بالمدينة.