«داخلية الموقتة»تنقل كامل قوة جهاز مكافحة الجريمة إلى منفذ مساعد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 06:13 مساء

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، نقل «كامل قوة جهاز مكافحة الجريمة»، إلى منفذ مساعد البري على الحدود الليبية المصرية.  

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بالوزارة في بيان مقتضب نشره بصفحته على «فيسبوك» الإثنين أنه بـ«شأن الخطة الاحترازية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا أمر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف رئيس جهاز مكافحة الجريمة بنقل كامل قوة الجهاز وتمركزها في منفذ امساعد البري».

ولفت مكتب الإعلام الأمني إن هذه الأوامر من أجل «معاونة الأجهزة العاملة بالمنفذ في ضبط حركة القادمين والتحقق من خلوهم من مرض كورونا وغيره بالتعاون مع الحجرالصحي الذي أقامته وزارة الصحة، وأيضا لمنع تسلل المهاجرين غير القانونيين وضبط من يدخل منهم ومن يعاونهم».

يذكر أن وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف قرار تعليق حركة السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى ليبيا بدءا من الخميس المقبل.

واستثنى بوشناف حالات الإسعاف والشحن والرحلات الداخلية من القرار، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

جاءت تعليمات بوشناف عقب ساعات من حضوره اجتماعا عقد في مطار بنينا الدولي مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

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وبحث الاجتماع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والجيش لمنع وصول مرض «كورونا» المستجد إلى ليبيا.

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