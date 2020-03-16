العثور على 25 كيلو غرام من مخدر «الحشيش» قرب شاطئ ميناء الزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 04:55 مساء
كمية مخدر الحشيش التي عثر عليها قرب ميناء الزويتينة. (جهاز حرس المنشآت النفطية/فرع الهلال النفطي)

عثرت دورية تابعة لجهاز حرس المنشأت النفطية فرع الهلال النفطي، صباح اليوم الإثنين، على كمية من مخدر «الحشيش» قدرها 25 كيلو غرام على شاطئ ميناء الزويتينة، بحسب ما أعلنه الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضاف جهاز حرس المنشآت النفطية أن كمية مخدر الحشيش جرى فحص عينات منها بعد أن عثرت عليها دورية وحدة حماية أصول الزويتينة النفطية أثناء مناوبة الدورية اليومية بالقرب من شاطئ الميناء.

ونوه جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الهلال النفطي إلى أن «أفراد الجهاز لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أكثر من 6 أشهر إلى الآن» لكنه أكد أنهم مستمرون في العمل.

كمية مخدر الحشيش التي عثر عليها قرب ميناء الزويتينة. (جهاز حرس المنشآت النفطية/فرع الهلال النفطي)
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