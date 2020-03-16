تونس تغلق الحدود البرية مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 04:45 مساء
امرأة تسير على مقربة من سوق ليبيا وهو متجر في بلدة بن قردان التونسية على الحدود مع ليبيا. أرشيفية: رويترز)

 قال وزير النقل التونسي أنور معروف اليوم الاثنين إن الحدود البرية التونسية مع ليبيا أُغلقت بسبب المخاوف من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وفق وكالة «رويترز».

وفرضت تونس، التي سجلت 20 حالة إصابة بالفيروس، قيودا على رحلات الطيران مع بعض الدول الأوروبية وأوقفت السفر البحري.  فيما لم تعلن ليبيا أي حالات إصابة بفيروس كورونا.

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وأعلن رئيس المجلس الرئاسي، السبت، جملة من الإجراءات الهادفة لمنع تسلل فيروس «كورونا»، شملت إغلاق كافة المنافذ  البرية والجوية بدءًا من اليوم الإثنين لمدة ثلاثة أسابيع.

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