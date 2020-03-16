السراج يعتمد الترتيبات المالية 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 03:55 مساء

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن رئيس المجلس فائز السراج اعتمد اليوم الإثنين الترتيبات المالية للعام 2020.

وفي 3 من مارس الجاري، قرر اجتماع برئاسة السراج اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020، حضره محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس مجلس النواب المجتمعين في طرابلس حمودة سيالة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد أحمد شكشك، و آمر غرفة العمليات المشتركة لقوات حكومة الوفاق اللواء أسامة عبدالسلام جويلي.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق د.علي العيساوي إن الحكومة أرغمت على خفض الترتيبات المالية إلى نحو 38 مليار دينار، بعدما كانت تحددها بنحو 55 مليار دينار، وأرجع العيساوي ذلك إلى «الصدمة المزدوجة» الناجمة عن إقفالات المنشآت النفطية وتراجع أسعار النفط.

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