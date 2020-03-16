«الهلال الأحمر» طبرق يشكل فريقا للتوعية بسبل الوقاية من «كورونا»

شكل شكل «الهلال الأحمر» الليبي، فرع طبرق فريقًا خاصًّا لنشر التوعية بسبل الوقاية اللازمة من فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

وقالت مسؤولة فريق التوعية من الفيروس في تصريح إلى قناة «الوسط» الفضائية إن «تشكيل الفريق جاء بناء على تعليمات الأمانة العامة للهلال الأحمر من أجل توفير أكبر قدر ممكن من التوعية من هذا الفيروس في مختلف ربوع البلاد».

ولفتت روزا صفي الدين إلى أن الفريق يعمل «وفق عديد الخطط التوعوية المختلفة كوضع الملصقات الخاصة بالتوعية من الفيروس في الأماكن العامة كالمصارف وغيرها، إضافة إلى نشر وسائط متعددة عن طريق منصات التواصل الاجتماعي المختلفة».

وأشارت مسؤولة فريق التوعية بـ«الهلال الأحمر طبرق إلى أنه من ضمن خطتهم «إمكانية التعاون مع الإذاعات المسموعة داخل المدينة لبث عديد الفقرات التوعوية والوقائية من هذا الفيروس».

وأعلنت الحكومة الموقتة، الجمعة، تعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يومًا، ضمن خطتها لمجابهة انتشار فيروس «كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا».

وكشف وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب السبت الماضي، رصد ثلاث حالات اشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» من مصر وإيران وإيطاليا، موضحًا أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالحالة الثالثة للمواطن الإيطالي، الذي يلزم الآن الحجر الصحي في أحد الحقول النفطية.

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ودعا عقوب المواطنين والجهات العامة والخاصة ذات العلاقة، إلى وضع خطتها لوقف المعارض الثقافية والمناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد فيها عدد الحضور على 50 شخصًا، تجنباً لتوفير أسباب العدوى بين الأشخاص المتواجدين ومنها الملاعب الرياضية والمقاهي بكافة البلديات، خاصة مع تغير المناخ بين فصل الشتاء والصيف، مطالبًا المواطنين بتجنب الاحتكاك مع أعداد كبيرة.

كما أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إخضاع جميع القادمين إلى ليبيا من، مختلف الجنسيات، إلى حجر صحي لمدة أسبوعين، حتى يجري التحقق من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا».

وطمأن وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة، منير عصر، المواطنين الليبيين بأن السلع الأساسية متوفرة في الأسواق، «ولا داعى لتخزين الزائد»، مطالبًا التجار بمراعاة ضمائرهم وعدم المساهمة في رفع الأسعار واستغلال الأزمة التي نتجت عن رعب المواطنين خوفًا من انتشار «فيروس كورونا».