اختتام ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي في مشروع «شباب سرت 2020»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 16 مارس 2020, 03:05 مساء
مشروع شباب سرت 2020، (أرشيفية: بوابة الوسط)

اختتمت ورشة العمل المخصصة من مشروع «شباب سرت 2020» لرفع القدرات وكتابة مقترحات مشروعات الأعمال «التخطيط الاستراتيجي وكتابة مقترح المشروعات»، الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA»، ومنظمة مسارات للسلام والتنمية «TOPD»، بالتنسيق مع المجلس التسييري لبلدية سرت.

وقال مدير مكتب التخطيط في سرت، مهندس عمار العباني، لـ«بوابة الوسط» إن هذه الورشة جرت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 70 متدربا ومتدربة شباب، في مجال رفع القدرات الإدارية والمهنية وكتابة مقترحات للمشروعات الصغيرة.

وتشمل الورشة جانبا حول دعم ريادة الأعمال لنشطاء مؤسسات المجتمع المدني من الفئتين، ويستمر لمدة سنة وفق خطة العمل المعتمدة، ويتضمن في مخرجاته دعم الشباب من الجنسين في إطلاق مشاريعهم خدمة لأهداف التنمية المستدامة، وستستمر خطة عمل الدورات التدريبية على مراحل مصنفة.

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