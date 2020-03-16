«أوقاف الموقتة»: منع صلاة الجمعة والجماعة داخل المساجد حتى 28 مارس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 02:46 مساء
شعار «أوقاف الموقتة»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الموقتة منع إقامة الجمعة والجماعات داخل المساجد بدءا من الغد وحتى 28 مارس المقبل.

ويتضمن القرار إيقاف الدراسة بمراكز تحفيظ القرآن الكريم ويقتصر على إقامة الجمعة والجماعات خارج المساجد، وذلك تبعا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الحكومة الموقتة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وأمس الأحد، دعت هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق إلى إقامة الصلوات في المنازل وإيقاف إقامة شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد؛ وذلك لمواجهة الفيروس.

وبحسب بيان للهيئة اليوم، يبدأ العمل بهذا القرار من صلاة مغرب اليوم الإثنين، «وعلى الإمام تنبيه المصلين خلال صلاتي الظهر والعصر من ذات اليوم»، موضحا أن القرار جاء بعد مراجعة النصوص الشرعية.

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